Prendre des cours de boxe est un excellent entraînement pour le corps et l’esprit. Il s’agit d’un entraînement cardio à haute intensité qui vous aide à évacuer le stress, à développer votre force et à améliorer votre endurance. C’est également un excellent moyen d’apprendre l’autodéfense. Si vous envisagez de prendre des cours de boxe, vous vous demandez peut-être en quoi consistent ces cours : que fait-on dans un cours de boxe ? À quoi ressemble le premier cours de boxe ? Que faut-il apporter à un cours de boxe ?

Que fait-on pendant les cours de boxe ?

La boxe est un sport très populaire, mais il peut être intimidant pour ceux qui n’ont jamais boxé auparavant. Bien qu’il existe différentes salles de boxe, dont les objectifs peuvent être différents, voici ce que font en général les cours de boxe. Les cours de boxe comprennent généralement un échauffement, et selon le programme d’entraînement, une combinaison d’exercices cardio et de mouvements de musculation. La dernière partie est ce que l’on appelle le retour au calme ou la récupération. Les exercices cardio peuvent inclure la course sur place, le saut à la corde ou le shadow boxing. Les mouvements de renforcement musculaire varient, mais peuvent inclure des pompes, des redressements assis, des accroupissements et des fentes.

En ce qui concerne les coups de poing, selon la partie de la méthodologie de boxe dans laquelle vous vous trouvez, il peut y avoir un travail technique en l’air (cette partie est appelée école de boxe) ou devant le miroir, ainsi qu’un travail sur des appareils tels que le sac de boxe, les poires ou les mitaines avec l’entraîneur. Il peut également y avoir un travail avec un partenaire (appelé école de combat) où vous pouvez faire un travail technique, dirigé ou conditionné. Il peut aussi y avoir des combats (que les élèves font après plusieurs mois dans la salle de sport). La plupart des cours de boxe s’adressent aux débutants. Ne vous inquiétez donc pas si vous n’avez jamais pratiqué la boxe auparavant. L’instructeur adaptera l’entraînement à votre niveau de forme physique. En choisissant de vous inscrire à un cours de boxe à Nice, chez L’étage sis à 11 rue Alexandre Mari 06300 Nice, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement sur mesure pour aboutir à vos objectifs. Sans parler seulement des compétences, expertises et qualités qui font de votre coach un bon entraîneur sportif.

Comment se déroule le premier cours de boxe ?

Vous aimeriez apprendre la boxe et vous aimeriez savoir à quoi ressemble le premier cours de boxe, disons pour vous préparer. Eh bien, tous les « premiers cours de boxe » ne sont pas identiques, car cela dépend de la salle de sport que vous fréquentez et des objectifs de cette salle de boxe. L’important est toujours de dire à l’instructeur de boxe ou au responsable quels sont vos objectifs en matière de boxe : si votre objectif est de participer à des compétitions, si votre objectif est d’apprendre à vous défendre, ou si vous voulez simplement perdre du poids et avoir une bonne apparence. Il importe que l’école de boxe soit prête à vous aider à atteindre vos objectifs.

Le premier cours de boxe commence généralement par une partie d’échauffement (avec des exercices généraux et/ou spécifiques), puis dans la partie technique, vous commencerez avec les fondamentaux de la boxe. Au cours de la partie échauffement, votre entraîneur connaîtra votre condition physique initiale, ce qui lui donnera une ligne directrice sur la façon de vous pousser dans votre entraînement. La première chose que vous apprendrez en boxe est la position de garde (ou position de combat) et les mouvements de base. En position de garde, vous apprendrez la garde classique en fonction de la main que vous maîtrisez (gaucher ou droitier), et en ce qui concerne les mouvements, vous apprendrez généralement d’abord le pas plat (de tous les côtés). C’est la principale chose que vous apprendrez lors de votre premier cours de boxe.