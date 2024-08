La hanche est l’une des plus grosses articulations du corps. C’est la jonction entre l’articulation et la cavité cotyloïdienne, qui reçoit la tête du fémur (os de la cuisse). Ces surfaces sont stabilisées par des ligaments et recouvertes de cartilage, un tissu gélatineux qui sert à amortir les impacts et à faciliter la mobilité osseuse.

Les causes des pathologies de la hanche

Les causes les plus courantes de dysfonctionnement de la hanche sont :

Arthrite ;

Arthrose ;

Polyarthrite rhumatoïde;

Arthrite traumatique.

La chirurgie est souvent suggérée pour régler les pathologies et les traumatismes de la hanche. C’est le chirurgien de la hanche qui prend en charge l’intervention chirurgicale. Les actes pratiqués par le chirurgien peuvent consister à remplacer l’articulation par une prothèse. Cela permet d’atténuer la douleur et d’améliorer la mobilité.

Comment fonctionne l’arthroplastie totale de la hanche ?

Dans l’arthroplastie totale de la hanche, l’os et le cartilage endommagés sont retirés et remplacés par une prothèse. Il existe plusieurs types de prothèses différents en termes de taille, de modèle, de concept, de moyens de fixation à l’os, de surfaces de contact, entre autres. Le médecin décide quelle prothèse est la plus adaptée à chaque cas.

Que faut-il réaliser pour une arthroplastie de la hanche ?

Pour pouvoir subir une arthroplastie de la hanche, le patient doit présenter des douleurs et des limitations fonctionnelles qui rendent impossible la réalisation des activités quotidiennes, comme la marche. Si une douleur à la hanche est toujours présente, même au repos, elle peut également être une indication chirurgicale.

Avant la chirurgie

La physiothérapie peut être débutée avant la chirurgie, afin de prévenir l’atrophie musculaire (perte musculaire) et d’apprendre au patient à prendre soin de sa prothèse et à s’adapter à cette nouvelle phase.

Après l’opération

Après l’opération et pendant la convalescence, il est important que le patient n’ait pas peur et, avec l’aide du physiothérapeute, commence la marche et les activités domestiques légères.

La plupart des patients subissant une arthroplastie totale de la hanche commencent à se tenir debout et à marcher avec l’aide d’un équipement et d’un physiothérapeute le lendemain de l’opération. Le kinésithérapeute vous enseignera des exercices spécifiques pour renforcer l’ensemble du membre inférieur et restaurer le mouvement, afin que vous puissiez marcher et reprendre toutes vos activités quotidiennes, qu’elles soient professionnelles ou de loisirs.