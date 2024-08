Les épuisettes sont très importantes dans l’équipement de tout pêcheur. Il en existe de nombreuses variétés, chacune conçue pour un usage spécifique. Lorsque vous choisissez une épuisette pour l’espèce que vous souhaitez pêcher, les deux éléments les plus importants à prendre en compte sont la taille des mailles du filet et la taille de l’épuisette elle-même.

Voici un aperçu des principaux types d’épuisettes, ainsi que quelques conseils d’utilisation.

Épuisettes à carpe

Ces épuisettes sont normalement constituées d’un bloc d’écartement dans lequel vous insérez un bras, puis l’autre bras (sous tension) de l’autre côté. On obtient ainsi un filet en forme d’arc aux bras, avec un cordon de serrage attachant les deux bras à l’avant. Ces filets existent en différentes tailles, de 32 à 50 pouces.

La petite taille de 32 pouces avec le bon maillage fera un bon filet pour le barbeau, le chevesne et la tanche, un filet de 36 pouces est un bon filet polyvalent, tandis que les tailles de 42 pouces et 50 pouces sont idéales pour les plus gros spécimens tels que la carpe et le brochet.

L'avantage de ce type d'épuisette carpe est qu'elle se réduit à une très petite taille qui se roule et se glisse facilement dans la poche d'un carquois ou d'un sac à cannes.

Filets en caoutchouc adaptés aux poissons

Les filets en caoutchouc sont une innovation assez récente. Il s’agit essentiellement d’un filet à mailles recouvert d’un matériau en latex. Le filet n’absorbe pas l’eau, il suffit de le secouer rapidement pour qu’il soit sec, ce qui élimine toute odeur dans la voiture après utilisation. Plus important encore, ils sont plus respectueux des poissons que les filets standard.

Épuisettes pour spécimens de rivière

Si vous pêchez le barbeau, la carpe ou le brochet en rivière, ces grandes épuisettes sont très pratiques. L’inconvénient des grandes cuillères est qu’elles ne se rabattent pas, ce qui les rend un peu difficiles à transporter. Il est souvent plus facile d’attacher l’épuisette à la poignée et de mettre l’ensemble dans un carquois sur l’épaule. Sinon, s’il n’est pas trop grand, vous pouvez le glisser entre une chaise pliée ou l’accrocher à un anneau en « D » attaché à votre sac à dos.

Filets souples en micromesh

Ces filets sont vraiment conçus pour les poissons argentés, car ils ont tendance à être beaucoup plus petits et légers. Ils sont particulièrement adaptés au gardon, à la brème et à la tanche. Les mailles sont très fines, ce qui est très doux pour les poissons, mais ils ne conviendraient pas très bien en rivière en raison de la finesse des mailles, qui augmente la résistance dans les eaux rapides. Elles sont idéales pour les lacs, les canaux et les rivières à faible débit.

Conseils pour l’épuisette

Flotteur d’épuisette

Ce petit produit se glisse sur le manche de l’épuisette et est poussé jusqu’au bloc d’écartement. Fabriqué dans un matériau flottant, lorsque vous mettez votre épuisette dans l’eau avant de débarquer un poisson, il empêche le manche de couler et facilite la manœuvre de l’épuisette d’une seule main.

N’oubliez pas le manche !

Lors de l’achat d’une épuisette, il faut se souvenir que vous aurez également besoin d’un manche adapté à son utilisation ! Les grands filets de 42 ou 50 pouces doivent être équipés d’un manche robuste. Une épuisette argentée légère de 16 pouces serait idéale avec une perche d’épuisette en carbone.

Et enfin… la technique de pêche à l’épuisette !

N’oubliez pas de ramener l’épuisette dans l’eau avec le poisson à l’intérieur, et ne la soulevez pas directement hors de l’eau une fois que vous avez capturé le poisson. Tenez le cadre de l’épuisette pour supporter le poids du poisson, cela vous évitera de casser l’épuisette et la canne !