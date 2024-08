Le Pilates s’adresse à tout le monde : aux sportifs de haut niveau, mais aussi aux personnes sédentaires qui veulent retrouver la forme. Sceptiques ? Essayer, c’est croire. Les exercices sont adaptés aux capacités physiques de chacun et on peut pratiquer le Pilates chez soi sans matériel particulier : il suffit de dérouler un tapis et de commencer. Cette discipline présente de nombreux avantages pour le corps et l’esprit. Elle permet d’améliorer la force, la concentration, le contrôle et la conscience des muscles du corps. De nombreux exercices sont exécutés en position libre, ce qui permet de les pratiquer où que l’on soit.

Que faut-il pour faire du Pilates à la maison ?

Faire des exercices de Pilates tranquillement à la maison est très facile et peut nous aider à faire de l’exercice régulier une réalité, sans que les appels du travail ou les engagements de dernière minute ne nous retiennent. S’entraîner à la maison permet de s’adapter à notre emploi du temps, et après une journée passée devant l’ordinateur, vous ressentirez encore plus les bienfaits de l’exercice sur votre corps. Pour faire des exercices de Pilates à la maison, vous n’avez pas besoin d’équipement particulier : il vous suffit d’un tapis suffisamment épais et confortable pour les positions qui exercent une pression sur les genoux et le dos. Une bonne connexion internet sur votre PC ou votre smartphone est également indispensable pour suivre vos séances d’entraînement vidéo préférées. Que vous souhaitez pratiquer le yoga ou le Pilates chez vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec Pilates Excellence, directement en ligne, et bénéficier d’une approche du corps dans sa singularité et dans sa globalité. Vous avez à votre disposition une équipe compétente qui fait preuve de discrétion, d’implication et de passion.

Comment le Pilates change-t-il le corps ?

Les bénéfices que l’on peut tirer d’une pratique régulière du Pilates sont nombreux et ne concernent pas seulement la tonification musculaire. L’entraînement régulier active le renforcement musculaire et augmente la flexibilité. Mais ce n’est pas tout : si vous souffrez de maux de dos, le Pilates est fait pour vous. En effet, une pratique régulière du Pilates permet également d’obtenir une meilleure posture. Sur le plan mental, les bénéfices ne manquent pas non plus : les exercices de Pilates, basés sur le contrôle de la respiration, aident à réguler le stress. Les principaux bénéfices du Pilates sont donc :

Réduire le stress

Augmenter la force physique

Améliorer la souplesse

Soulager les maux de dos

Améliorer la posture

Améliorer le tonus musculaire

Renforcer (et tonifier) les muscles du bassin, des hanches, de l’abdomen et du bas du dos

Diminuer la tension artérielle et le taux de cholestérol

Contribuer à réduire le stress

Les exercices sont principalement axés sur le travail de la zone abdominale, des hanches et du bas du corps en général. Il existe différentes versions d’une même position, avec différents niveaux de difficulté pour répondre aux besoins de chacun. Que vous fassiez des exercices de Pilates à la maison pour les débutants ou que vous soyez déjà familiarisé avec la discipline, tout le monde peut faire l’expérience du Pilates et en tirer profit leçon après leçon. Comme toutes les activités physiques, l’entraînement Pilates à domicile, associé à une alimentation équilibrée, peut vous aider à perdre du poids et à prendre conscience de vous-même. En effet, grâce à un travail sur la respiration et des mouvements toujours contrôlés, on peut agir à 360° sur le physique sans trop solliciter les articulations, et surtout, à tout âge et quelle que soit la situation de départ.